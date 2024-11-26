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  4. Berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış! Neredeyse tüm aileyi katleden uyuşturucu bağımlısı caninin katliama nasıl hazırlandığı ortaya çıktı...

Berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış! Neredeyse tüm aileyi katleden uyuşturucu bağımlısı caninin katliama nasıl hazırlandığı ortaya çıktı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.11.2024 13:13
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İstanbul'da yaşanan fecaat aile katliamının detayları ortaya çıktı. Avcılar'da bulunan kendisine ait berber dükkanında havalı tabancayla atış talimi yaptığı iddia edilen uyuşturucu bağımlısı Bahtiyar Aladağ, tüm aile fertlerini teker teker katletmiş. Saldırganın eşinin ve çocuğun cesedinin bulunduğu yerdeki çalışmalar havadan görüntülenirken, cani adamın hem kendi ailesinden hem de eşinin ailesinden pek çok kişiyi öldürdüğü ya da ağır yaraladığı ortaya çıktı.

Berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış! Neredeyse tüm aileyi katleden uyuşturucu bağımlısı caninin katliama nasıl hazırlandığı ortaya çıktı...

İstanbul'da yaşanan aile katliamında çarpıcı detaylar oraya çıkmaya başladı. Avcılar'da kuaför dükkanı olan Bahtiyar Aladağ'ın aylarca havalı tabanca ile atış talimatı yaptığı iddia edildi.

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8 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ 2 KİŞİYİ DE AĞIR YARALADI

Birkaç yıl önce uyuşturucu krizine girip evdeki eşyalara ve çevresine zarar verdikten sonra olay yerine gelen polislere de mukavemet gösterdiği öğrenildi. Aladağ, olaya ilk önce eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'yu Büyükçekmece göl kenarına götürerek öldürerek başladığı ileri sürüldü. Uyuşturucu bağımlısı olan şahsın daha sonra Celalileye de silahlı saldırı düzenlediği annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ'ı öldürüp kız kardeşi Buket Aladağ'ı ağır yaraladığı öğrenildi. Saldırganın ardından Avcılar'da bulunan kuaför dükkanına geçtiği ve içeride bulunan çalışan Mehmet Salih Özsökük isimli şahsı kafasından vurarak öldürdüğü, eniştesi Gökhan Soylu ise alnından silah ile yaraladığı öne sürüldü.

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Gözü dönen Bahtiyar Aladağ'ın Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokağa giderek dayısının oğlu Şadan Serdar Büke'yi öldürüp araç içerisinde intihar ettiği belirtildi.

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CESETLERİN YERİ DRONE İLE TESPİT EDİLDİ

Eşi ile uzun süredir kıskançlık meselesi yüzünden tartıştığı iddia edildi. Olay günü saldırganın eşi, çocuğuna ve kayınvalidesine ulaşamayan polis ekipleri telefon sinyallerini takip etmeye başladı. Sinyallere Büyükçekmece Tepekent Göl kenarındaki arazide ulaştı. Drone kaldıran polis ekipleri cesetlerin yerini tespit etti. Saldırganın eşinin ve çocuğun cesetinin bulunduğu yerdeki çalışmalar havadan görüntülendi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu silah aile katliam
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