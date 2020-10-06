HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Berber dükkanında garip olay! Çok sayıda polis sevk edildi

Berber dükkanında garip olay! Çok sayıda polis sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 15:09 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli'de bir berber, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle parmağından yaralandı. Bağrışma seslerin duyan vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Şişli polisi, yaralı berberin götürüldüğü hastanedeki cipte yaptığı incelemede ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Berber dükkanında garip olay! Çok sayıda polis sevk edildi

Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Reha Yurdakul Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde sokak üzerindeki iki katlı bir berber dükkanından bağrışma sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, içeride inceleme yapmaya başladı. İnceleme sonrasında içeride herhangi bir suç unsuruna rastlamayan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda iş yerindeki M.Ö. isimli berberin parmağından yaralandığı ve ciple Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldığı bilgisine ulaştı.

CİPTEN RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI

Yaralının cipe konulduğu ve yaşanan hareketlilik ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bunun üzerine hastaneye giden Şişli polisi, yaralının götürüldüğü cipi incelemeye aldı. Aracın içerisinde inceleme yapan polis, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi incelemesinin ardından tabancaya incelenmek üzere el konuldu.

AW132858_03

6 KİŞİYE GÖZALTI

Olayı araştıran polis ekipleri, konuyla alakalı 6 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Polisin şüphelilerin ifadelerini aldıktan sonra olayın nasıl gerçekleştiğini belirlenecek. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Dehşet veren olayda 'yasak aşk' iddiasıDehşet veren olayda 'yasak aşk' iddiası
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi!
En Çok Okunan Haberler
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Diğer Haberler
Cinayetler Türkiye'nin gündemine oturmuştu! 'Avcı' lakaplı seri katilin cezası onandı
Cinayetler Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Yeni gelişme
Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ziyarete açıldı
Merakla bekleniyordu! Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ziyarete açıldı
Bağcılar'daki dehşet veren olayda 'yasak aşk' iddiası
Dehşet veren olayda 'yasak aşk' iddiası
İstanbul için çok kritik kuraklık uyarısı: 70-80 günlük su kaldı
Bu uyarı tüm İstanbullulara: 70-80 gün kaldı, acilen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme
Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme
Hastanede 'beyaz kod' alarmı! 2 doktor ile bir polise saldırı
Hastanede 'beyaz kod' alarmı! 2 doktor ile bir polise saldırı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.