HABER

Berber dükkanındaki uyuşturucu şüphelisi serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 16:45 | Son Güncelleme

Samsun’da berber dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verip serbest bırakıldı.Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde bulunan berber dükkanında meydana geldi.

Berber dükkanındaki uyuşturucu şüphelisi serbest

Samsun’da berber dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verip serbest bırakıldı.
Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde bulunan berber dükkanında meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri berber dükkanında uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alarak söz konusu yere operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 paket halinde 0,54 gram bonzai, 22 adet ecstasy hap, 24 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla ilgili E.K. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren E.K., serbest bırakıldı.

PARTNERSaba Tümer'in bir de kardeşini görünSaba Tümer'in bir de kardeşini görün
Nevşehir'de 'Huzur-50' operasyonuNevşehir'de 'Huzur-50' operasyonu
Samsun’da saldırgandan gazetecilere: "İyi çekin yakışıklı olsun da vurduğum adamlar görsün"Samsun’da saldırgandan gazetecilere: "İyi çekin yakışıklı olsun da vurduğum adamlar görsün"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.