Berber koltuğunda ilginç görüntü

Hindistan'da çekildiği tahmin edilen görüntülerde berber koltuğuna oturan horoz görenleri şaşırttı. Berberin hareketlerine uyum sağlayarak kafasını doğru şekilde hareket ettiren horozun bu görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.
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