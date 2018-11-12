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Berber koltuğunda ilginç görüntü

İLGİNÇ HABERLER  | 12.11.2018 13:56 | Son Güncelleme

Berber koltuğuna oturdu, ilginç görüntü oluşturdu. Berberde tıraş olan horoz sosyal medyayı salladı.

Hindistan'da çekildiği tahmin edilen görüntülerde berber koltuğuna oturan horoz görenleri şaşırttı. Berberin hareketlerine uyum sağlayarak kafasını doğru şekilde hareket ettiren horozun bu görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
berber horoz tıraş

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