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Ankara'da bir berberde çıkan tartışma cinayetle bitti!

27.06.2023 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde berber ile vatandaş arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Kavgada bıçaklanan berber hayatını kaybetti.

Ankara'da bir berberde çıkan tartışma cinayetle bitti!

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi 2022’nci Cadde'de meydana geldi. 28 yaşındaki M.A. ile 47 yaşındaki berber Serdar E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

POLİSE TESLİM OLDU

Tartışmanın büyümesi ile M.A., berber Serdar E.'yi bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Berber Serdar E. tüm müdahalelere rağmen kurtarıladı. Olay yerinden ayrılmayan cinayet şüphelisi ise Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. (İHA)

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cinayet Ankara

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