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  4. Berberde kanlı infaz! Silahla vurularak öldürüldü

Berberde kanlı infaz! Silahla vurularak öldürüldü

19.01.2025 15:24
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19.01.2025 15:24
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Şanlıurfa'da 38 yaşındaki Abdulkadir Doğan tıraş olmak için kuaföre gitti. Burada silahlı saldırıya uğrayan Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tıraş olmak için kuaföre giden Abdulkadir Doğan (38), kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sonrası adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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HER YERDE ONU ARIYORLAR

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis Berber Şanlıurfa infaz
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