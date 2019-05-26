AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 26 yaşındaki berber Oktay Bozdemir, yaklaşık 120 müşterisi için hazırladığı kişiye özel havlu, ustura, makas ve tarağı, dükkanında yaptırdığı dolaplarda muhafaza ederek kullanıyor.

Oktay Bozdemir, AA muhabirine, 15 yıldır ilçede berberlik yaptığını, 2 ay önce de müşterilerine hijyen adına kişiye özel hizmet vermeye başladığını söyledi.

Dükkanında müşterilerine özel dolaplar yaptırdığını belirten Bozdemir, şöyle devam etti:

"Dolaplara kişiye özel havlu, ustura, makas ve tarakları koyarak müşterimize özel olduğunu hissettirmek istedik. Dükkanımda 96 özel müşterimizin kendisine ait dolabı vardı. Uygulama ilgi görünce yeni bir dolap daha yaptırdık. Yaklaşık 120 müşterimize kişiye özel hizmet veriyoruz. Yeni talep gelirse biz de yeni dolap gözleri ile kişiye özel malzemelerin sayısını artırabiliriz."

- "Hijyen çok önemli"

Bozdemir, bu hizmetle ilgili müşterilerden olumlu dönüşler aldığını dile getirdi.

Müşterilerinin uygulamadan çok memnun olduğunu anlatan Bozdemir, şunları kaydetti: