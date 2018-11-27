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Berberde vurulan kişinin yakınları, husumetlilerinin otoparkını bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 19:57 | Son Güncelleme

MALATYA'da, berberde tıraş olan Cercis Önal (45), taksiyle caddeye gelen kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

Berberde vurulan kişinin yakınları, husumetlilerinin otoparkını bastı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, berberde tıraş olan Cercis Önal (45), taksiyle caddeye gelen kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Önal'ın yakınları ise olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla husumetlilerinin otoparkına giderek tüfekle rastgele ateş açıp, bir müşteriyi yaraladı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Şehit Hamid Fendoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ticari taksiyle gelen bir kişi, caddedeki berbere pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla berberde tıraş olan Cercis Önal, yaralandı. Yaralı, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Berberdeki olaydan yarım saat sonra yaralı Cercis Önal'ın yakınları, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla husumetli olduğu kişilerin işlettiği Saltköprü Mahallesi, Boztepe Caddesi'nde bulunan otoparka giderek yanlarında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalara hedef olan Eyüp Halit Tünay (29) isimli müşteri yaralandı. Yaralanan Tünay, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Her iki olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, olay yerlerindeki boş kartuşlara el koydu. Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polisler, olaylara karıştığını belirlediği 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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Berberde vurulan kişinin yakınları, husumetlilerinin otoparkını bastıBerberde vurulan kişinin yakınları, husumetlilerinin otoparkını bastıBerberde vurulan kişinin yakınları, husumetlilerinin otoparkını bastıBerberde vurulan kişinin yakınları, husumetlilerinin otoparkını bastı

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