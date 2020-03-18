HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Berberden koronavirüse karşı maske ve eldivenli önlem

Berberden koronavirüse karşı maske ve eldivenli önlem

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde uzun yıllardır berberlik yapan Yaşar Doktor koronavirüsün yayılmaması amacıyla tıraşları eldiven ve maske ile yapmaya başladı.

Berberden koronavirüse karşı maske ve eldivenli önlem

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uzun yıllardır berberlik yapan Yaşar Doktor korona virüse karşı önlemlerini artırdı. Dükkanına gelen müşterisini kapıda kolonya ile karşılayıp dezenfekte eden berber Yaşar, kendisi ve müşterisinin korona virüsten korunması için maske ve eldiven kullanıyor. Müşteriyle mesleği gereği yakın temas içerisinde olduklarını ve böyle bir önlemi alma ihtiyacı hissettiğini dile getiren Berber Yaşar Doktor “Hem müşterimizin hem de kendi sağlığım açısında şu anda böyle bir uygulama yaptım. Müşterimizin nefesi bana, benimkisi de ona gidebiliyor. O nedenle birbirimize temas geçmesin” dedi.

Berbere tıraş olmak için gelen müşteride uygulamayı doğru bulduğunu ve gönül rahatlığı ile tıraşını olduğunu ifade etti.

Berber Yaşar, ayrıca kullandığı tıraş aletlerini yüksek dereceli alkol ve diğer tedbirlerle mutlaka dezenfekte ettiğini ve tedbirlerini artırdığını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?Evde dezenfektan yapabilir miyiz?
Kolonyadan daha etkili! Koronavirüse karşı mutlaka kullanınKolonyadan daha etkili! Koronavirüse karşı mutlaka kullanın
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs sitesi koronavirüs korunma

En Çok Okunan Haberler

Maskelerle ilgili flaş 'reçete' kararı

Maskelerle ilgili flaş 'reçete' kararı

İtalya'da yaşayan Türk öğrenci 'lütfen' diyerek uyardı

İtalya'da yaşayan Türk öğrenci 'lütfen' diyerek uyardı

İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu

İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu

Büyük indirim yolda

Büyük indirim yolda

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Canlı yayında açıkladı: O benim kızım

Canlı yayında açıkladı: O benim kızım

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Evde kolonya nasıl yapılır?

Evde kolonya nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Her yüz erkekten birinde yok!

Her yüz erkekten birinde yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüse karşı gül suyu kullanın!

Kolonyadan daha etkili! Koronavirüse karşı mutlaka kullanın

Koronavirüsle mücadelede akademisyen çiftten destek

Dezenfektan ve sıvı sabun yetmeyince devreye girdiler

Koronavirüse karşı cerrahi kumaştan maske ürettiler

İşte yeni maskeler! 'Hem ucuz, hem daha kullanışlı'

İbuprofen nedir, neye yarar, etkileri nelerdir?

İbuprofen nedir, neye yarar?

Koronavirüste kuluçka 2 gün kadar kısa 14 gün kadar uzun olabilir!

Kuluçka 2 gün kadar kısa 14 gün kadar uzun olabilir

Koronavirüste kuluçka süresi 2 gün kadar kısa, 14 gün kadar uzun olabilir!

Kuluçka 2 gün kadar kısa 14 gün kadar uzun olabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.