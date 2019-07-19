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Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 23:03 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Olay, akşam saatlerinde Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, erkek kuaförü olan Hasan Hekimoğlu, iş yerinin önünde oturduğu yanına plakası öğrenilemeyen bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inenler yanlarında getirdikleri sopalarla 'kadına neden baktın?' diyerek Hekimoğlu'nu darbetti. Kanlar içinde kalan Hekimoğlu'nu görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Hekimoğlu'nu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan Hekimoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerBerberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerBerberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerBerberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

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