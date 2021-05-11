Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?

Tam kapanma sürecinin başlaması ile faaliyetlerine ara veren berberlerin ve kuaförlerin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayramda da devam edecek olan tam kapanma döneminde berberler ve kuaförlerin açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, berberler ve kuaförler ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı...

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

29 Nisan itibari ile başlayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma kararı 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu kapsamda pek çok iş yeri faaliyetlerine ara verirken, kuaförler ve berberler de bu grupta yer aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından berber ve kuaförlerin açılacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, tam kapanma sürecinin sona ermesi ile beraber diğer iş yerlerinin olduğu gibi kuaför ve berberlerin de açılacağı tahmin ediliyor.

