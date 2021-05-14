İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kuaför ve berberler tam kapanma ile birlikte çalışmaya ara verdi. Kuaför ve berbere gitmek isteyen vatandaşlar ve kuaförler, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

**BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı ardından 29 Nisan'da koronavirüs vaka sayılarını düşürmek amacı ile uygulanan tam kapanma kararı 17 Mayıs'ta sona erecek. İçişleri Bakanlığı tarafından kuaförlerin ne zaman açılacağına ilişkin resmi bir tarih verilmezken, normalleşme sürecinin başlaması ile kuaför ve berberlerin de faaliyetlerine geri dönmesi bekleniyor.

