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Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?

14.05.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berber ve kuaförler ne zaman açılacak? sorusu vatandaşların gündemde en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Tam kapanma kararı ile çalışmaya ara veren kuaför ve berlerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar...

Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kuaför ve berberler tam kapanma ile birlikte çalışmaya ara verdi. Kuaför ve berbere gitmek isteyen vatandaşlar ve kuaförler, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

**BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı ardından 29 Nisan'da koronavirüs vaka sayılarını düşürmek amacı ile uygulanan tam kapanma kararı 17 Mayıs'ta sona erecek. İçişleri Bakanlığı tarafından kuaförlerin ne zaman açılacağına ilişkin resmi bir tarih verilmezken, normalleşme sürecinin başlaması ile kuaför ve berberlerin de faaliyetlerine geri dönmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma

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