Berberoğlu cezaevi çıkışı partililerle bir araya geldi (1)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-HAKKINDA tahliye kararı verilen Enis Berberoğlu, tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden çıktı.
Saat 19.15 sıralarında cezaevinden çıkan Berberoğlu, yakındaki bir çay bahçesine giderek partililerle bir araya geldi. Berberoğlu burada partililerle çay içti.
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