HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Berberoğlu hakkında hazırlanan fezlekeye itiraz etti

Berberoğlu hakkında hazırlanan fezlekeye itiraz etti

11.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Berberoğlu hakkında hazırlanan fezlekeye itiraz etti

Enis Berberoğlu, dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekeye itiraz etti.

Berberoğlu'nun avukatları, yasaya uygun yeni bir fezlekenin düzenlenmesini istedi.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilen Enis Berberoğlu, fezlekeye itirazda bulundu. Berberoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, hazırlanan fezlekenin hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu belirtilerek "9 Şubat 2021 tarihli fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan işbu fezlekenin bila ikmal iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir" denildi.

Usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenerek TBMM'ye gönderilmesi istenen dilekçede, 2016 yılından beri süren yargılamada evrensel hukuk kurallarının, anayasal ilkelerin, ceza yargılamasındaki usul ve esasların birçok kez ihlal edildiği de vurgulandı.

Dilekçede, sunulan fezlekede Berberoğlu'nun "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan yargılamaya devam edilmesi gerektiğinin ifade edildiği, ancak Berberoğlu hakkındaki suçun "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı, Yargıtay'ın da bunu onadığı belirtildi. Dilekçede, lehe verilen kararın aleyhe döndürülemeyeceği vurgulanarak Berberoğlu'nun sadece "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanabileceği kaydedildi.

Şentop'tan Berberoğlu açıklaması

Öte yandan AYM'nin Berberoğlu hakkında verdiği "hak ihlali" kararının TBMM'ye ulaştığını söyleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk değerlendirmeyi yapacaklarını, ancak Berberoğlu'na milletvekilliklerinin nasıl verileceği konusunda açık bir hüküm bulunmadığını söyledi. TBMM'deki bir sergi açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, kararı genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceklerini belirtti.

Gazetecilerin "Berberoğlu şu anda vekil mi?" sorusuna da Şentop, "Onu daha şimdi söyleyemiyorum. Meclis'in bir işlem yapması gerek. Hukukçu arkadaşlarla konuşacağız" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski CHP milletvekili Berberoğlu'nun, AYM'nin daha önce verdiği hak ihlâli kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine yaptığı ikinci başvuruyu 21 Ocak'ta görüşmüş ve yüksek mahkeme kararını yineleyerek oy birliğiyle "hak ihlâli var" demişti

Bunun üzerine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Şubat'ta Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği "hak ihlali" hükmüne uyulmasına karar verdi. AYM'nin kararının bağlayıcı olduğunu vurgulayan mahkeme heyeti, Berberoğlu'nun yeniden yargılama talebinin kabulüyle infazın durdurulmasına ve Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20 Eylül 2018 tarihli kararının kesinleşmiş olması nedeniyle Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verildiğinden "kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına" hükmetti.

Berberoğlu'nun hukuk mücadelesi

Berberoğlu, MİT TIR'larının durdurulması görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde 20 eylül 2018'de onanmıştı. Onama üzerine milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verilmişti. Kararı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti. Mahkemenin AYM kararına uymaması üzerine Berberoğlu'nun avukatları, AYM'ye yeniden başvuruda bulunmuştu.

DHA,DW/HS,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı
Polis ve MİT'ten ortak operasyon! Canlı bomba düzeneği ile yakalandıPolis ve MİT'ten ortak operasyon! Canlı bomba düzeneği ile yakalandı
İninal hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!İninal hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Bakan Akar'dan Pençe Kartal-2 operasyonuyla ilgili flaş sözler: Sığınaklarını başlarına yıktık

Bakan Akar'dan flaş sözler: Sığınaklarını başlarına yıktık

Eşi evde ölü bulunan acılı koca gözyaşlarına boğuldu

Haberi alır almaz koştu, görünce gözyaşlarına boğuldu

Bahçeli koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Bahçeli ikinci doz aşıyı yaptırdı

Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün cezası belli oldu! Son sözü bakın ne oldu

Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün cezası belli oldu

Polis ve MİT'ten ortak operasyon! Canlı bomba düzeneği ile yakalandı

Polis ve MİT'ten ortak operasyon! Canlı bomba düzeneği ile yakalandı

Hızır orucu tarihleri ve oruç açma saati 2021... Alevilerde Hızır orucu nedir, nasıl oruç tutulur? Hızır orucu 3 gün mü 7 gün müdür?

Hızır orucu nedir, nasıl tutulur?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.