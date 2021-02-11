Berberoğlu hakkında hazırlanan fezlekeye itiraz etti

Berberoğlu'nun avukatları, yasaya uygun yeni bir fezlekenin düzenlenmesini istedi.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilen Enis Berberoğlu, fezlekeye itirazda bulundu. Berberoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, hazırlanan fezlekenin hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu belirtilerek "9 Şubat 2021 tarihli fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan işbu fezlekenin bila ikmal iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir" denildi.

Usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenerek TBMM'ye gönderilmesi istenen dilekçede, 2016 yılından beri süren yargılamada evrensel hukuk kurallarının, anayasal ilkelerin, ceza yargılamasındaki usul ve esasların birçok kez ihlal edildiği de vurgulandı.