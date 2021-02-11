Berberoğlu Yeniden Milletvekili

Milletvekilliği, hakkındaki yargı kararı gerekçe gösterilerek geçen yıl düşürülen Enis Berberoğlu İstanbul Milletvekili olarak görevine geri döndü.

Berberoğlu’nun meclise Cumhuriyetçi Halk Partisi’nden (CHP) milletvekili olarak dönmesini sağlayan Anayasa Mahkemesi Kararı’yla ilgili 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı, TBMM Genel Kurulu’nda diğer milletvekillerinin önünde okundu.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, meclise iletilen mahkeme kararını okumadan önce, konuyla ilgili olarak sabah saatlerinde yaptığı ilk açıklamada, Berberoğlu ile ilgili açık bir ifade kullanmamış, karşı karşıya olunan bir durumla ilgili değerlendirme aşamasında olduklarını söylemişti.

Şentop daha sonra parti grup temsilcileriyle bir araya geldi ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Berberoğlu ile ilgili kararının ‘Meclis Başkanlığı tezkeresi’ olarak TBMM Genel Kurulu’na bildirilmesi kararı alındı.

Anayasa Mahkemesi, hakkındaki yargı kararı gerekçe gösterilerek milletvekilliği görevi 4 Haziran 2020 tarihinde düşürülen CHP’li Enes Berberoğlu hakkında, “hak ihlali” kararı almıştı. Anayasa Mahkemesi’nin geçen yıl Eylül ayında aldığı kararda, MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği gerekçesiyle hakkında 5 yıl 10 hapis cezası verilen ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal" edildiğine hükmedilmiş ve Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasının önü açılmıştı.