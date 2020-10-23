Berberoğlu’nun üst mahkemeye yaptığı itiraz sonuçlandı

Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yaptığı itiraz hakkında üst mahkeme, "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski milletvekili Enis Berberoğlu’nun avukatlarının, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nce (AYM) verilen hak ihlali kararını tanımayarak milletvekilliği düşürülen müvekkilleri hakkında yeniden yargılamaya yer olmadığına dair verdiği kararla ilgili üst mahkemeye yaptıkları itirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Berberoğlu'nun avukatlarının itirazını değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti. Mahkeme karar metninde, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne dosyanın gönderilmesi, dosyanın istenmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının gereğinin yapılması hususunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinden talepte bulunabilmeleri konularında ilgililerin muhtariyetlerine, dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iadesine" karar verildiği ifadeleri yer aldı.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası vermişti. Berberoğlu hakkındaki yargı sürecinin başlangıcı 14 Haziran 2017'de Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan "MİT TIR'ları" haberiyle ilgili olarak Enis Berberoğlu hakkında "Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasıyla açılan davada İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 25 yıl hapis cezası verdi. Bunun üzerine Berberoğlu, 14 Haziran 2017'de tutuklandı. Bu hüküm, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından 9 Ekim 2017'de bozuldu. Bozma kararında İstinaf Mahkemesi, "Sırrın daha önce ifşa edildiğinin kabulü halinde gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama suçunun unsurlarının oluşmayacağını" belirtti. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak dosyayı iade etti. Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 13 Şubat 2018’de 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti.