Berberoğlu'nun Vekilliği İçin Gözler 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan avukat Yiğit Acar, ‘‘Bir an evvel 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını vermesini bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi, en üst mahkeme. Yüce mahkemenin verdiği karar yeniden yargılama yönünde. Ancak 14. Ağır Ceza Mahkemesi bambaşka bir bağlamı olan ‘yerindelik denetimi kapsamı’ gerekçesiyle yeniden yargılamayı reddetti. Ancak ret gerekçesinde kullanılan ‘yerindelik denetimi yasağı’, idari eylem ve işlemlerle ilgili ve bizim durumumuzla hiçbir ilgisi yok. Şimdi sıralı mahkemenin kararını bekliyoruz. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 271. maddesi ‘Karar mümkün olan en kısa sürede verilir’ diyor. Bugün dördüncü iş günü artık kararın çıkmasını bekliyoruz’’ dedi.

Kılıçdaroğlu, ‘‘Adalet öyle bir noktaya geldi ki adaleti dağıtması gerekenler adaleti katletmeye başladılar. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararı var. ‘Yasalar ve yargı kararları yanlış olabilir, ancak bunları yargılamak durumunda kalan yargıçlar, kişisel yorumlarla uygulamamazlık yapamazlar’ diyor. Açık bir ders veriyor. Alttaki mahkeme ne diyor? Akın Gürlek, bu yeni Zekeriya Öz'ümüz. 14. Ağır Ceza'nın başkanı. ‘Ne hakkı hukuku, nereden çıkardınız bunu? Bütün kirli işleri bana gönderin, hiç meraklanmayın’ diyor. 10 yaşındaki kız çocuğuna Erzurum’da tecavüz edilirken bu beyefendi oradaydı. Barış Terkoğlu, Cumhuriyet’te çok güzel bir yazı yazdı. Bu dosyayla ilgili olarak. Bu Akın Gürlek böyle bir adamdır. Önümüzdeki süreçte Yargıtay üyeliği verilecek dedi.

Kılıçdaroğlu, milletvekili seçilmesine rağmen yargılanan Enis Berberoğlu’nun hakkını koruyamadığı gerekçesiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a ‘‘Bu parlamento çok başkan gördü ama bu kadar aciz bir başkan hiç görmedi’’ sözleriyle tepki gösterdi.

MHP’li Akçay: ‘‘Asıl yargılanması gereken kişi kuryelik yapan Kılıçdaroğlu'dur’’

14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin AYM kararına direnmesine destek ise Milliyetçi Hareket Partisi’nden geldi.

Önceki gün Afyon’da bir toplantıda konuşan MHP TBMM Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, ‘‘Anayasa’nın 125'inci ve geçici 20'nci maddesini de yok sayıyor.

Anayasa Mahkemesi zaten anayasaya uygunluğu denetleyen bir kurum olarak bu maddeleri görmezden gelmiştir. Enis Berberoğlu üzerinden gereksiz polemik ve tartışma ortaya çıkarıldı. Bu tartışmalarla asıl gerçekler gizleniyor. MİT tırları, FETÖ kumpasıyla Türkiye'ye iftira atılmasına ve bir kısım devlet sırlarının da ortaya çıkarılmasına yol açan bir casusluk faaliyeti olarak ortaya çıktı. Kim bu Berberoğlu? Berberoğlu kim? O zaman milletvekili. Bir milletvekili kendiliğinden bunu Can Dündar'a servis etmiş olabilir mi? Bana göre de bu Berberoğlu hadisesinde asıl yargılanması gereken kişi de Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğu gözden ırak tutuluyor. Adeta bu hadisede Kemal Kılıçdaroğlu kuryelik yapmıştır. Bunu niye kimse konuşmuyor ve tartışmıyor. Asıl üzerinde durulması gereken husus budur’’ dedi.