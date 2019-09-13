HABER

Bercow'dan Johnson'a gözdağı: Kanuna uy, yoksa…

13.09.2019 18:45 | Son Güncelleme

Dikkatler İngiltere Başbakanı Johnson'ın, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile yapacağı Brexit görüşmesine çevrilirken, Avam Kamerası Başkanı Bercow'dan Johnson'a tehdit gibi uyarı geldi.

Bercow'dan Johnson'a gözdağı: Kanuna uy, yoksa…

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış süreciyle ilgili olarak gözler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile yapacağı görüşmeye çevrildi.

Pazartesi günü Lüksemburg’da Juncker ile İngiltere’nin AB’den anlaşmalı ayrılması ihtimalini görüşecek olan Johnson, “Bir anlaşma için olağanüstü bir gayret içerisinde çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Johnson’un özel temsilcisi bir haftadır Brüksel’de yoğun temaslar yürütüyor. İngiltere’nin AB’den ayrılması için öngörülen 31 Ekim’e kısa bir süre kala, iki taraf arasında yürütülen müzakerelerde, “az da olsa ilerleme kaydedildiği” belirtiliyor.

İhtiyatlı iyimserlik

AB'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier, Johnson’ın Juncker ile yapacağı görüşme hakkında, “üzerinde çalıştığımız fikirler hakkında konuşur, nereye varabileceğimizi görürüz… İhtiyatlı iyimser olduğumu söyleyebilirim” diye konuştu.

Bercow’dan tehdit gibi “yaratıcılık” uyarısı

Bu arada Brexit tartışmalarının gündemine damgasını vuran açıklama Avam Kamerası Başkanı John Bercow’dan geldi.

Johnson’un “anlaşmasız Brexit” ısrarının önünü kesmeyi hedefleyen yasaya işaret eden Bercow, Brexit’in ancak parlamenterlerin onayı ile mümkün olabileceğine vurgu yaptı, Johnson’u “hukuk ihlaline girişmemek” konusunda uyardı.

Hukuka riayet etmeme fikrinin tartışılıyor olunmasını son derece şaşırtıcı bulduğunu aktaran Bercow, Johnson’ın hukuku ihlal etmesine izin vermeyeceğini, bu ihtimalin ortaya çıkması halinde parlamentonun harekete geçeceğini de sözlerine ekledi.

Bercow, “Şayet bu, usule dair ilave yaratıcılık gerektirecekse, bu yaratıcılık ortaya konacak, ne mevcut kurallar kitabının sınırlamaları, ne de zamanın azalıyor oluşu, bunu engelleyebilecek” diye konuştu.

Kritik geri sayım başladı

Johnson için kritik geri sayım başladı. 31 Ekim’de İngiltere’nin anlaşmasız da olsa AB’den ayrılması gerektiğini, “AB’den Brexit’in ertelenmesini talep etmektense mezarda ölü yatmayı yeğlerim” sözleriyle savunan Johnson zorda.

Johnson, anlaşmasız Brexit’e müdahalesini önlemek için İngiliz Parlamentosu’nun çalışmalarını askıya almış, parlamentonun 10 Eylül itibarıyla, 5 hafta süreyle tatile çıkmasına yol açmıştı.

Ancak muhalefet ve kendi partisinden istifa eden parlamenterlerin Johnson'un bu hamlesine yanıtı gecikmemiş, milletvekilleri tatile girmeden önce parlamentoda kabul edilen ve Kraliçe tarafından onaylanan yasa ile Johnson’un anlaşmasız Brexite’e girişmesinin önü kesmişti. Kabul edilen bu yasa, 19 Ekim’e kadar yeni bir Brexit anlaşmasının parlamentonun onayına sunulmaması halinde İngiltere'nin AB’den çıkışının ertelenmesini öngörüyor.

DW, Reuters / DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Silah Karşıtı Demokrat İsme Kongre Üyesinden Tüfekli TehditSilah Karşıtı Demokrat İsme Kongre Üyesinden Tüfekli Tehdit
‘Hindistan’ın Keşmir Politikası Radikal İslam’ı Körükler’‘Hindistan’ın Keşmir Politikası Radikal İslam’ı Körükler’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Papa'dan ültimatom gibi çağrı: 6 ay içinde devret

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Skandal hamle! Kimseyi dinlemedi, harekete geçiyor

Skandal hamle! Kimseyi dinlemedi, harekete geçiyor

Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi açıklama

Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi açıklama!

Yol ortasında can pazarı: 3 kişi yanarak öldü

Yol ortasında can pazarı: 3 kişi yanarak öldü

Pentagon'dan Suriye'ye asker sevkiyatı açıklaması

Pentagon'dan Suriye'ye asker sevkiyatı açıklaması

ABD'den Suriye'nin doğusu için önemli adım!

ABD'den Suriye'nin doğusu için önemli adım!

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.