Bercow'dan Johnson'a gözdağı: Kanuna uy, yoksa…

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış süreciyle ilgili olarak gözler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile yapacağı görüşmeye çevrildi.

Pazartesi günü Lüksemburg’da Juncker ile İngiltere’nin AB’den anlaşmalı ayrılması ihtimalini görüşecek olan Johnson, “Bir anlaşma için olağanüstü bir gayret içerisinde çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Johnson’un özel temsilcisi bir haftadır Brüksel’de yoğun temaslar yürütüyor. İngiltere’nin AB’den ayrılması için öngörülen 31 Ekim’e kısa bir süre kala, iki taraf arasında yürütülen müzakerelerde, “az da olsa ilerleme kaydedildiği” belirtiliyor.

İhtiyatlı iyimserlik

AB'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier, Johnson’ın Juncker ile yapacağı görüşme hakkında, “üzerinde çalıştığımız fikirler hakkında konuşur, nereye varabileceğimizi görürüz… İhtiyatlı iyimser olduğumu söyleyebilirim” diye konuştu.

Bercow’dan tehdit gibi “yaratıcılık” uyarısı

Bu arada Brexit tartışmalarının gündemine damgasını vuran açıklama Avam Kamerası Başkanı John Bercow’dan geldi.