Berdan Mardini tarzıyla yine gündem oldu! 'Bu sefer masa örtüsü' dedi ve yorumlara kapattı

Şarkıları kadar giyim tarzıyla da çok konuşulan ünlü türkücü Berdan Mardini, bu kez ilginç tarzıyla çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde süper lüks evi ile gündem olan Berdan Mardini tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, son paylaşımındaki farklı imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Paylaşımına, "Bu gece Bodrum'da sahnede olacağız. Bu sefer masa örtüsü konsepti ile" mesajını yazan türkücü, kısa sürede gündem oldu. Mardini, gönderisini yorumlara kapattı.

Eşi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında boşanan Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı. 44 yaşındaki türkücü, sevgilisi Dilara Talay ile paylaştığı pozunu, "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor" notu ile Instagram hesabından yayınlamıştı.

"KIZIN YAŞINDA"

Berdan Mardini'ye; "Kızın yaşında", "Sizden çok küçük, inşallah mutlu olursunuz", "Kızın mı abi, Allah bağışlasın", "Ben de kızın sandım", "Bu kadar yaş farkına ne gerek var?", "Kardeşin gibi", "Bu ünlüler yanına güzel bir genç kız aldıkları zaman kızların onlara aşık olarak mı geldiklerini sanıyorlar?", "Kız çok küçük ve güzel ama olmamış" ve "Bu kız daha çocuk değil mi?" şeklinde yorumlar gelmişti.



