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Berdan Mardini tarzıyla yine gündem oldu! 'Bu sefer masa örtüsü' dedi ve yorumlara kapattı

22.08.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı, lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Berdan Mardini farklı giyim tarzıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf sonrası eleştiri yağmuruna tutulan ünlü türkücü bu defa ilginç tarzıyla sosyal medyanın diline düştü. Mardini, fotoğrafına eklediği mesajla herkesi güldürdü.

Şarkıları kadar giyim tarzıyla da çok konuşulan ünlü türkücü Berdan Mardini, bu kez ilginç tarzıyla çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde süper lüks evi ile gündem olan Berdan Mardini tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, son paylaşımındaki farklı imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Berdan Mardini 1

Paylaşımına, "Bu gece Bodrum'da sahnede olacağız. Bu sefer masa örtüsü konsepti ile" mesajını yazan türkücü, kısa sürede gündem oldu. Mardini, gönderisini yorumlara kapattı.

Berdan Mardini 2

Eşi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında boşanan Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı. 44 yaşındaki türkücü, sevgilisi Dilara Talay ile paylaştığı pozunu, "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor" notu ile Instagram hesabından yayınlamıştı.

mardini

"KIZIN YAŞINDA"

Berdan Mardini'ye; "Kızın yaşında", "Sizden çok küçük, inşallah mutlu olursunuz", "Kızın mı abi, Allah bağışlasın", "Ben de kızın sandım", "Bu kadar yaş farkına ne gerek var?", "Kardeşin gibi", "Bu ünlüler yanına güzel bir genç kız aldıkları zaman kızların onlara aşık olarak mı geldiklerini sanıyorlar?", "Kız çok küçük ve güzel ama olmamış" ve "Bu kız daha çocuk değil mi?" şeklinde yorumlar gelmişti.


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