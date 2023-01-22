MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'dan neden ayrıldı? Survivor şartları ne kadar zorlaşacak?

Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'dan neden ayrıldı? Survivor şartları ne kadar zorlaşacak?

22.01.2023 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. İzleyiciler için büyük bir şok olan gelişmede yarışmacıların neden ayrıldığı merak ediliyor. Büyük bir heyecanla başladıkları Survivor maceraları yarım kalan yarışmacıların akıbeti merak ediliyor. Peki Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'dan neden ayrıldı? Survivor şartları ne kadar zorlaşacak? İşte ayrıntılar...

Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'dan neden ayrıldı? Survivor şartları ne kadar zorlaşacak?

Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Ünlüler takımında yarışan yarışmacılardı. Berdan Mardini bir süredir yarışmada yoktu. Sağlık sorunları yaşadığı bilinen yarışmacı için bu akşam Acun Ilıcalı bir açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından bir kişinin daha ayrılacağını söyleyen Ilıcalı, izleyicileri oldukça şaşırttı. Diğer yarışmacının Seçkin Piriler olduğu açıklandı. Peki Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'dan neden ayrıldı? Survivor şartları ne kadar zorlaşacak? İşte ayrıntılar...

BERDAN MARDİNİ VE SEÇKİ PİRİLER ARTIK SURVIVOR'DA YOK

Survivor eleme konseyinde yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Berdan Mardini ile ilgili bir gelişmeyi aktardı.

2d81878d-4b36-4ba4-b37d-d6cb235da08f

Berdan Mardini bir süredir yarışmada yoktu. Sağlık sorunu yaşadığı bilinen yarışmacı oyunlarda yarışamıyordu. Acun Ilıcalı Mardini ile ilgili gelişmeleri paylaştı. Berdan Mardini'nin sağlık sorunları nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. Acun Ilıcalı yarışmacıya devam etmek isteyip istemediğinin sorulduğu ve Berdan Mardini'nin gitmek istediğini söylediğini açıkladı.

1a051469-e4c7-483a-9407-7a24839e7431

Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılan bir diğer yarışmacı ise Seçkin Piriler oldu. Suvivor Seçkin, ada şartlarının kendisini çok zorladığını ve devam etmek istemediğini açıkladı. Seçkin Piriler yarışmada istediği başarıyı yakalayamadığını ve kendisini ekranda bu şekilde göstermek istemediğini söyleyerek yarışmadan çekilmek istediğini açıkladı. Bunun üzerine Piriler eleme gecesinde oy kulanamadı ve kendisine de oy atılamadı.

SURVIVOR ŞARTLARI DAHA DA ZORLAŞIYOR!

Survivor'da yarışma şartları iyice zorlaşıyor. Acun Ilıcalı bu akşamki konseyde yeni uygulama ile ilgili bilgiler verdi. Survivor 2023 yarışmacılarının gelmiş geçmiş en zor Survivor'ı yaşadığını her fırsatta söyleyen Acun Ilıcalı, yeni zorlukları açıkladı.

survivor-yeni-bölüm

Artık Survivor'da erzak oyunu aynı zamanda ada oyunu olacak. Kaybeden takımın adasında her hafta her şey sıfırdan başlayacak. Erzak oyunu kaybedildiğinde bir adada baraka duracak diğerinde hiçbir şey olmayacak. Kaybeden takım oyun dönüşü hiçbir şey olmayan adaya gelecek. Her hafta bu durumunun devamlı olarak yaşanacağını söyleyen Ilıcalı, erzak oyununun artık çok kritik olacağını açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamileyim diyerek tepki toplamıştı! TikTok fenomeni Mükremin estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu! Son hali inanılmazHamileyim diyerek tepki toplamıştı! TikTok fenomeni Mükremin estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu! Son hali inanılmaz
"Genç bir kadına aşık oldum" deyip 29 yıllık eşinden ayrıldı ama... Olay açıklama"Genç bir kadına aşık oldum" deyip 29 yıllık eşinden ayrıldı ama... Olay açıklama
Şahmaran galasındaki tarzı beğenilmedi! "Mert bu ne hal?"Şahmaran galasındaki tarzı beğenilmedi! "Mert bu ne hal?"
Anahtar Kelimeler:
Seçkin Piriler Berdan Mardini Acun Ilıcalı istedi

En Çok Okunan Haberler

O ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildi! 109 ton altın bulunmuştu

O ilde adeta altın fışkıracak! Gözler cuma gününe çevrildi! 109 ton altın bulunmuştu

Sütyensiz tarzı dikkat çekti!

Sütyensiz tarzı dikkat çekti!

TOKİ konutları kura takvimi belli oldu! İşte 12 ilin TOKİ çekiliş tarihleri

TOKİ konutları kura takvimi belli oldu! İşte 12 ilin TOKİ çekiliş tarihleri

Korkunç itiraf: Evlilik dışı ilişkilerini aileleri öğrenmesin diye...

Korkunç itiraf: Evlilik dışı ilişkilerini aileleri öğrenmesin diye...

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Kan donduran olay! Sokak ortasında 10 kurşun sıktı, sonra...

Kan donduran olay! Sokak ortasında 10 kurşun sıktı, sonra...

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.