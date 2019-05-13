Berdan Nehri'nde ceset araması

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Berdan Nehri'nde ceset görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Tarsus Şelalesi'ne gelen 2 kişi, polisi arayarak nehirde erkek cesedi gördüklerini belirtti. İhbar üzerine olaya yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü su altı polis ekibi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama yaptı. Yaklaşık 6 saat süren aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Su seviyesinin yüksek olmasının olası bir cesedin bulunmasına engel olabileceği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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