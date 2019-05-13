HABER

Berdan Nehri'nde ceset araması

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 23:07 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Berdan Nehri'nde ceset görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Berdan Nehri'nde ceset araması

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Berdan Nehri'nde ceset görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Tarsus Şelalesi'ne gelen 2 kişi, polisi arayarak nehirde erkek cesedi gördüklerini belirtti. İhbar üzerine olaya yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü su altı polis ekibi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama yaptı. Yaklaşık 6 saat süren aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Su seviyesinin yüksek olmasının olası bir cesedin bulunmasına engel olabileceği belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Berdan Nehri'nde ceset aramasıBerdan Nehri'nde ceset aramasıBerdan Nehri'nde ceset aramasıBerdan Nehri'nde ceset araması

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Ankara’da trafik kazası: 6 yaralıAnkara’da trafik kazası: 6 yaralı
Tır ile çarpışan tramvay raydan çıktıTır ile çarpışan tramvay raydan çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

Desteğini bu paylaşımla gösterdi

Desteğini bu paylaşımla gösterdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilk tepki!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilk tepki!

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Kilosu 9 liradan 1 liraya düştü!

Kilosu 9 liradan 1 liraya düştü!

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Rabia Naz'ın ölümünde yeni iddia

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.