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Berdan nehrinde ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde Berdan nehri içerisinde erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, dün öğleden sonra Berdan nehrin üzerinde bulunan Tarsus Şelalesine giden iki kadın, burada fotoğraf çekilirken, su içerisinde bir erkek cesedi gördüklerini, cesedin suda sürüklendiği ihbarında bulundular.Bunun üzerine bölgeye arama-kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Berdan nehri içerisinde erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, dün öğleden sonra Berdan nehrin üzerinde bulunan Tarsus Şelalesine giden iki kadın, burada fotoğraf çekilirken, su içerisinde bir erkek cesedi gördüklerini, cesedin suda sürüklendiği ihbarında bulundular.
Bunun üzerine bölgeye arama-kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Su içerisine bot indirerek bölgede geniş çaplı çalışma yapan balık adamların iki günlük aramaları neticesinde ceset bulundu.
Şelalenin yaklaşık 500 metre ilerisinde Tozkoparan Mahallesi yakınlarında yer alan sazlık alanda, 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve üzerine kimlik bulunmayan erkek cesedi bulundu.
Ceset sudan çıkarılıp morga kaldırılırken, ölüm nedeni ve kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

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