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Berdan Nehri'nde kaybolan iki kişi aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

Berdan Nehri'nde kaybolan iki kişi aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesindeki Berdan Nehri'nde kaybolan biri çocuk 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kulak Mahallesi sınırındaki nehrin denize döküldüğü mesire alanına dün piknik için giden ve suya girdikten sonra kaybolan Eftal Karamızrak’ın (46) bulunması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmalara Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı dalış timinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri katılıyor.

Vatandaşların da destek verdiği, Karamızrak'ın yakınlarının da takip ettiği arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Öte yandan, Egemen Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta girdiği Berdan Nehri'nde kaybolan Mahmut Elşeyh'i (16) için de arama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Berdan Nehri'nin debisinin arttığı, nehir üzerindeki Tarsus Şelalesi'ndeki su seviyesinin de oldukça yüksek olduğu gözlendi.

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Berdan Nehri Kayıp Mersin Tarsus

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