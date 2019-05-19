MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde Berdan Nehri'ne giren kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Eftal Karamızrak (46) piknik yapmak amacıyla yakınlarıyla nehrin ilçeye bağlı Kulak Mahallesi'nden denize döküldüğü noktaya gitti.

Piknik esnasında suya giren Karamızrak, daha sonra gözden kayboldu.

Yakınları ve çevredekilerin aramaları sonuçsuz kalınca bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Bu arada, Egemen Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta yüzmek için girdiği Berdan Nehri'nde kaybolan Mahmut Elşeyh'i (16) bulmak için çalışmalar da devam ediyor.

