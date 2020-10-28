HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Berde’deki hain saldırıda can verenler toprağa verildi

Berde’deki hain saldırıda can verenler toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 12:06 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın roketle vurduğu Azerbaycan’ın Berde kentine bağlı Karayusuflu köyü’ndeki saldırıda hayatını kaybeden 1’i çocuk 4 kişi son yolcuğuna uğurlandı.

Ermenistan’ın roketle vurduğu Azerbaycan’ın Berde kentine bağlı Karayusuflu köyü’ndeki saldırıda hayatını kaybeden 1’i çocuk 4 kişi son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
Ermenistan ve Azerbaycan, ABD’nin önderliğinde yapılan görüşmelerde, Moskova’daki kararlara mutabık kalmak üzere 26 Ekim saat 08.00’de yürürlüğe girmek üzere Dağlık Karabağ’daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı 3’üncü kez insani ateşkes kararı alınmıştı. Ermenistan ordusu, ateşkesin üzerinden saat geçmeden Azerbaycan’ın Terter kentine roketlerle ateş açarak sivil yerleşim yerlerini hedef almıştı. Ermenistan ordusu varılan 3’üncü ateşkesi ihlal etmesinin 2’inci gününde Berde kentine gerçekleştirdiği roketli saldırı sonucu 1’i çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, aralarında 3 çocuğun bulunduğu toplamda 13 kişi ise yaralandı.
Berde’deki saldırıda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Aysu İskenderova’nın cansız bedeni sabah saatlerinde hastane morgundan evine getirildi. 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni evden çıkarılırken göz yaşları sel oldu aktı. Acı dolu baba Rövşen İskenderov ayakta durmakta güçlük çekerken komşuları destekte bulundu. İskenderova evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Karayusuflu köy mezarlığına defnedildi. Aysu İskenderova’nın mezarına güller dikildi, Azerbaycan bayrağı konuldu. Düzenlenen cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi yok! Görenler hayran kalıyorBöylesi yok! Görenler hayran kalıyor
Kalorifer bulaş riskini artırıyor mu? Dikkat çeken uyarıKalorifer bulaş riskini artırıyor mu? Dikkat çeken uyarı
Dondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadıDondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadı
1/
En Çok Okunan Haberler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı
Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Diğer Haberler
Son dakika! Erzincan'da deprem
Erzincan'da deprem
Charlie Hebdo dergisiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Çirkin karikatürle ilgili soruşturma başlatıldı
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı! Belediye Başkanı Taban: Lütfen Müge Anlı'yı aramayın
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Bursa'da tekme ve yumruklu kavga kamerada
Tekme ve yumruklu kavga kamerada
Kalorifer koronavirüs bulaş riskini artırıyor mu? Dikkat çeken uyarı
Kalorifer bulaş riskini artırıyor mu? Dikkat çeken uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı: Hiç beklemeden geçilmeli
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.