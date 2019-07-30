"Berdel" cinayeti sanıklarına müebbet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yaklaşık 2 yıl önce Ali Çelik'in "berdel" teklifini kabul etmediği için öldürülmesine ilişkin davada, aynı aileden 4 sanığa müebbet, 18 yaşından küçük sanığa ise 15 yıl hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Coşkun, oğulları Celalettin, Mehmet, kardeşi Seyfettin Coşkun ve yeğeni M.C. ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, ölen Ali Çelik'in oğlu M.Ç. ile Ali Coşkun'un kızı M.C'nin gönül ilişkisi nedeniyle birlikte kaçmaları üzerine, Ali Coşkun'un, kaçan kızına karşılık Ali Çelik'ten kızını istediğini ancak Ali Çelik'in bu durumu kabul etmemesi üzerine iki aile arasında husumet yaşandığını hatırlattı.

Sanık Ali Coşkun'un talimatı ve kararı sonucu, sanıklardan olay anında 18 yaşından küçük olan M.C'nin olaydan iki hafta önce Ali Çelik'i izlemeye aldığı ve ardından diğer sanıklarla birlikte Ali Çelik'i öldürdüklerini belirten savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ali Coşkun, kendisinin ve çocuklarının mağdur olduğunu belirterek, "Kimin sıktığını görmedim, görsem söylerim. Tahliyemi talep ederim." dedi.