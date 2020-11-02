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Berde’ye bombaların düşme anı görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 10:00 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Berde kentine 28 Ekim’de düzenlediği saldırıda misket bombalarının düşme anı görüntülendi.Ermenistan, 28 Ekim’de Azerbaycan’ın Berde kentine saldırı düzenlemişti.

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Berde kentine 28 Ekim’de düzenlediği saldırıda misket bombalarının düşme anı görüntülendi.
Ermenistan, 28 Ekim’de Azerbaycan’ın Berde kentine saldırı düzenlemişti. Misket bombalarının kullanılarak gerçekleştirilen saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 71 sivil de yaralanmıştı. Kent merkezinde bulunan çok sayıda binanın yıkılmasına, araçların alev alev yanmasına neden olan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halkın yaşadığı panik ve korku dolu anlar anbean kaydedildi.

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