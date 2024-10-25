Bereket duası dinle ve oku: Bereket duası Arapça okunuşu​, Türkçe okunuşu ve anlamı

Karınca duası, helal kazanç arayanlar ile bolluk ve bereket talep edenlerin sıkça başvurduğu bir duadır. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre, bu dua güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır. İçeriği, Esma-i Hüsna’nın bazı bölümlerini, Allah’a yönelik özel hitapları ve bereket dileklerini içermektedir. Dine aykırı bir yönü bulunmadığı belirtilen bu dua, niyetine bağlı olarak okunabilir; ancak haram kazanç sağlamak amacıyla bu duanın kullanılması dinen uygun değildir. Bu nedenle, karınca duasının anlamını ve değerini doğru bir şekilde kavramak önemlidir.

Bereket duası nedir?

Bereket duası, sabah saatlerinde okunarak günün bereketli geçmesi ve rızık kapılarının açılması amacıyla yapılan özel bir duadır. Bu dua, Allah'tan hem maddi hem de manevi bolluk ve bereket isteyenler önemli bir rol oynar. Rızık ve bereket duası, kişinin yaşamında huzur ve zenginlik sağlamak için sıkça tercih edilir.

Bereket duası kısa bir metin olarak okunabilirken, kişilerin zamanını etkin bir şekilde değerlendirmesine olanak tanır. Ayrıca, "Bereket duası dinle" seçeneği sayesinde, bu duayı ezbere bilmeyenler de kolaylıkla öğrenebilir ve günlük yaşamlarına entegre edebilirler. "Bereket duası oku" ifadesi ise, bu duanın düzenli bir şekilde okunmasının, kişinin yaşamına olumlu etkiler katacağına dair inancı pekiştirir.

Para, bolluk ve bereketle ilgili dualar, kişilerin hayatlarında istedikleri refahı sağlamalarına yardımcı olur. Bereket duası, bu amaçlar doğrultusunda güçlü bir manevi destek sunar. Dolayısıyla, bu duayı sabahları düzenli olarak okumak, hem huzur hem de maddi kazançlar açısından faydalı olabilir.

Bereket duası Arapça okunuşu

Bereket duasının okunuşu aşağıdaki gibidir:

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan.

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin.

Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram.

Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin.

Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Bereket duası Türkçe okunuşu

Bereket duası anlamı aşağıdaki gibidir:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)

Bereket duası Arapça okunuşu, Türkçe okunuşu ve anlamı sayesinde kişiler, dua edip manevi huzur bulurken aynı zamanda duanın anlamını da öğrenebilirler.