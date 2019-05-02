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Bereket Enerji Üretim AŞ’den baraj kazası açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 17:47 | Son Güncelleme

Bereket Enerji Üretim AŞ, Adana’nın Aladağ ilçesinde hidroelektrik santralinin yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili gerekli bütün incelemelerin yapılacağını açıkladı.Bereket Enerji Üretim AŞ’den yapılan açıklamada, Adana’da faaliyet gösteren şirkete ait Göktaş II HES’te bugün saat 11.30 sularında kanal perdelerinden kaynaklanan kaza sırasında göçük oluştuğu, bu sırada çalışanlardan Sefer Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Bereket Enerji Üretim AŞ, Adana’nın Aladağ ilçesinde hidroelektrik santralinin yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili gerekli bütün incelemelerin yapılacağını açıkladı.
Bereket Enerji Üretim AŞ’den yapılan açıklamada, Adana’da faaliyet gösteren şirkete ait Göktaş II HES’te bugün saat 11.30 sularında kanal perdelerinden kaynaklanan kaza sırasında göçük oluştuğu, bu sırada çalışanlardan Sefer Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirtildi. 3 kişinin ise olay anında hafif yaralandığı ve ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Yaşamını yitiren çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Bu elim kazaya yönelik olarak şirketimiz tarafından bütün incelemelerin yapılacağını ve gerekli süreçlerin başlatılacağını kamuoyuna duyururuz" denildi.

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