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Bereket Enerji'nin santrallerine üniversiteli ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

 DÜZCE Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi son sınıf öğrencileri, Bereket Enerji Grubu'nun Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kurulu Aksu Hidroelektrik Santrali'ni ziyaret etti.

Bereket Enerji'nin santrallerine üniversiteli ilgisi

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi son sınıf öğrencileri, Bereket Enerji Grubu'nun Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kurulu Aksu Hidroelektrik Santrali'ni ziyaret etti.
Öğrencilerin öğretim üyeleriyle birlikte santrale yaptıkları teknik gezide, işletme yöneticileri tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. 2014 yılında işletmeye alınan ve yıllık 46.20 megawat (MW) kurulu gücü bulunan 141 milyon 370 bin kW enerji üretiminin gerçekleştiği santralde ünitelerin çalışma mantığı uygulamalı olarak anlatıldı. Bereket Enerji Üretim yetkilileri, son yıllarda üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin enerji sektörüne ilgisinin giderek arttığını belirtti. Türkiye genelinde 29 yenilenebilir enerji santralinde 1156 MW enerji üretimi gerçekleştiren Bereket Enerji Üretim, geleceğin mühendislerinin enerji sektörü ile ilgili bilgilerini artırmak ve çalışma hayatına atılmadan önce bu alanda gelişimlerine katkı sağlamak üzere üniversitelerle çalışmalarına devam ediyor.

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