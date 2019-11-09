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Bereket Ormanları Projesi ile 1 milyon 157 bin fidan toprakla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan proje kapsamında Bereket Ormanlarına yıl sonuna kadar ülke genelinde 200 bin fidan daha eklenecek - Böylece 5 yıllık süreçte toplam 1 milyon 357 bin 523 adet fidan toprakla buluşturulmuş olacak

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2015'te hayata geçirilen Bereket Ormanları Projesi ile 81 ilde bin 523 hektar alanda 1 milyon 157 bin 523 fidan dikildi.

Alınan bilgiye göre, 2012'de Emine Erdoğan'ın himaye ettiği ve o dönemdeki adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulanan "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında, vali eşlerinin öncülüğünde, Türkiye'deki orman alanlarının korunması ve ağaçlandırmanın teşvik edilmesi amacıyla 2015'te Bereket Ormanları Projesi başlatıldı. Proje kapsamında 81 ilde fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi.

Buna göre, 2015'te 561,15 hektar alana 371 bin 723, 2016'da 237,43 hektar alanda 76 bin 225, 2017'de 660,23 hektar alanda 632 bin 675 adet, 2018'de 64,52 hektar alanda 76 bin 900 olmak üzere toplam bin 523,33 hektar alan ağaçlandırılarak 1 milyon 157 bin 523 adet fidan toprakla buluştu.

Proje kapsamında, yıl sonuna kadar ülke genelinde genelinde 200 bin fidan daha dikilmesi planlanıyor. Böylece 5 yıllık uygulamalar sonunda, fidan sayısı 1 milyon 357 bin 523'e ulaşacak.

- Fıstıkçamı, dut, badem, ceviz gibi gelir getirici fidanlar da dikildi

Bereket Ormanları fidan dikimlerinde sedir, ardıç, karaçam, kızılçam, dişbudak, akçaağaç gibi klasik orman ağacı türlerinin yanında, fıstıkçamı, dut, badem, ceviz, defne, harnup gibi gelir getirici türler de kullanıldı.

Fidanların dikiminden sonra takipleri de aksatılmıyor. Buna göre ilk yıl "Gönül Elçileri-Bereket Ormanları" tesis çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen fidan dikimlerinden sonra, her yıl sahalarda koruma, kontrol ve bakımlar yapılıyor. Böylece ihtiyaç duyulan sahalar tespit edilerek tamamlama dikimleri de gerçekleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bereket Ormanları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

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