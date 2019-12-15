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'Bereket', tek seferde 16 yavru dünyaya getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 12:54 | Son Güncelleme

MERSİN’de sezaryenle doğum yaptırılan kurt melezi cinsi 'Bereket' isimli köpek, tek seferde 16 yavru dünyaya getirdi.

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de sezaryenle doğum yaptırılan kurt melezi cinsi 'Bereket' isimli köpek, tek seferde 16 yavru dünyaya getirdi.
Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine doğum sancısı çeken 'Bereket' isimli gebe köpeği Mut ilçesinden alarak Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirdi. Kurt melezi cinsi köpeği gözlem altına alan ekipler, yavru sayısı fazla olduğu için kendi kendine doğum yapamayan Bereket’i sezaryenle doğuma aldı. Bereket, 2 saat süren operasyonla 16 yavru dünyaya getirdi. Ancak yavrulardan 6'sı doğum sırasında kurtarılamadı. Sayı olarak nadir görülen bir rakamda doğum yapan 'Bereket'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bereket'in 10 yavrusu, veteriner hekimler tarafından hem besleniyor, hem de bakımları yapılıyor.
Doğumun sezaryenle gerçekleşmesinden dolayı annenin sütünün geç geleceğini söyleyen veteriner hekimler, yavruları sütle besleyip, annesinin yokluğunu aratmıyor.
Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, "Perşembe günü Mut’tan bize ihbar geldi. Kurt melezi köpeğin gebe olduğunu ve sancı çektiğini söylediler. Köpeğimizi aldık geldik. Doğumun yakın olduğunu fark ettik ve gözlem altında tutuyorduk. Köpeğimizin bayağı sancısı vardı. Bu sabah geldik sezaryene karar verdik ve köpeğimizi doğuma aldık. 2 saat süren operasyonun ardından 16 yavru köpeğimiz dünyaya geldi” dedi.
Veteriner hekim olarak kendisinin de bir ilki yaşadığını ifade eden Cücük, "Yaklaşık 13 yıldır bu barınakta çalışıyorum, ilk defa 16 tane yavrunun dünyaya geldiğine tanıklık ettim. Sayı olarak ender görülen bir rakam. Daha önce en fazla 12 yavru doğurtmuştuk. Operasyon bizi zorladı ama yavruların sesleri, bağırışları bizi mutlu etmeye yetti, bütün yorgunluğumuzu aldı. Çok mutluyuz" diye konuştu.
Asıl işin doğumdan sonra olduğunu ifade eden Cücük, hayatta kalan yavruların sağlıklı bir şekilde büyümesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Cücük, bir an önce kendisini toparlayabilmesi için kalsiyum takviyesi yaptıkları Bereket'in yarından itibaren yavrularını beslemeye başlayabileceğini ifade etti.

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