HABER

'Bereket' tek seferde, 16 yavru dünyaya getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 18:55 | Son Güncelleme

MERSİN’de sezaryenle doğum yaptırılan kurt melezi cinsi 'Bereket' isimli köpek, tek seferde 16 yavru dünyaya getirdi.

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de sezaryenle doğum yaptırılan kurt melezi cinsi 'Bereket' isimli köpek, tek seferde 16 yavru dünyaya getirdi.

Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine doğum sancısı çeken 'Bereket' isimli gebe köpeği Mut ilçesinden alarak Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirdi. Kurt melezi cinsi köpeği gözlem altına alan ekipler, yavru sayısı fazla olduğu için kendi kendine doğum yapamayan Bereket’i sezaryenle doğuma aldı. Bereket, 2 saat süren operasyonla 16 yavru dünyaya getirdi. Ancak yavrulardan 6'sı doğum sırasında kurtarılamadı. Sayı olarak nadir görülen bir rakamda doğum yapan 'Bereket'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bereket'in 10 yavrusu, veteriner hekimler tarafından hem besleniyor, hem de bakımları yapılıyor.

Doğumun sezaryenle gerçekleşmesinden dolayı annenin sütünün geç geleceğini söyleyen veteriner hekimler, yavruları sütle besleyip, annesinin yokluğunu aratmıyor.

Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, "Perşembe günü Mut’tan bize ihbar geldi. Kurt melezi köpeğin gebe olduğunu ve sancı çektiğini söylediler. Köpeğimizi aldık geldik. Doğumun yakın olduğunu fark ettik ve gözlem altında tutuyorduk. Köpeğimizin bayağı sancısı vardı. Bu sabah geldik sezaryene karar verdik ve köpeğimizi doğuma aldık. 2 saat süren operasyonun ardından 16 yavru köpeğimiz dünyaya geldi” dedi.

Veteriner hekim olarak kendisinin de bir ilki yaşadığını ifade eden Cücük, "Yaklaşık 13 yıldır bu barınakta çalışıyorum, ilk defa 16 tane yavrunun dünyaya geldiğine tanıklık ettim. Sayı olarak ender görülen bir rakam. Daha önce en fazla 12 yavru doğurtmuştuk. Operasyon bizi zorladı ama yavruların sesleri, bağırışları bizi mutlu etmeye yetti, bütün yorgunluğumuzu aldı. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Asıl işin doğumdan sonra olduğunu ifade eden Cücük, hayatta kalan yavruların sağlıklı bir şekilde büyümesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Cücük, bir an önce kendisini toparlayabilmesi için kalsiyum takviyesi yaptıkları Bereket'in yarından itibaren yavrularını beslemeye başlayabileceğini ifade etti.

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Mehmet Aydın öldü mü?Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Mehmet Aydın öldü mü?
Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metreGöz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Dehşet veren olay! Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü!

Dehşet veren olay! Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü!

'Evde tek başına' pozlarına beğeni yağdı

'Evde tek başına' pozlarına beğeni yağdı

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

Son dakika: Dolmabahçe'de Libya ile kritik görüşme

Dolmabahçe'de Libya ile kritik görüşme

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

Beşiktaş'ta kadınlardan danslı protesto! 'Yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi'

Kadınlardan danslı protesto! 'Yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi'

Ümraniye’de feci kaza: 1'i bebek 5 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davası sanıklarına ceza yağdı

3 kişinin ölmüştü! Ceza yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.