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  4. "Bereket" temalı "Anadolu'nun Kadın Gücü" yarışmasına başvurular başladı

"Bereket" temalı "Anadolu'nun Kadın Gücü" yarışmasına başvurular başladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.12.2019 19:09 | Son Güncelleme

"Bereket" temalı "Anadolu'nun Kadın Gücü" yarışmasına başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Kadınların emeğini daha iyi değerlendirmek amacıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek "Anadolu'nun Kadın Gücü" yarışmasına başvurular alınmaya başlandı.

Yarışmayı hayata geçiren Anadolu Kültürel Girişimcilik'ten (AKG) yapılan açıklamaya göre, yarışma Türkiye'nin dört bir yanından kadın tasarımcı ve üreticilerin katılımına açık olacak.

Bu yıl "bereket" temasının işleneceği yarışma, geleneksel motifleri ve kültürel değerleri modernize ederek günümüze taşıyan ürünlere dönüştürmeyi teşvik etmek amacıyla 5 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

"Takı", "tekstil", "ev ve dekorasyon", "kahve seti" ve "illüstrasyon" kategorilerinde dereceye giren kadın tasarımcılardan ön elemeyi geçenlerin isimleri, şubat ayında açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKG İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz, kadın üretici ve tasarımcı sayısını artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu yıl ve bundan sonra bu yarışmaları farklı temalarla tekrarlayarak daha çok kadın girişimcinin mağazalarımız aracılığıyla ürünlerini dünyaya satmasına destek olacağız. Anadolu'nun zengin birikimini, kendi yaratıcı dokunuşlarıyla yorumlayan kadın üretici ve tasarımcıları, yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, istatistiklere göre Türkiye'de turizm amaçlı seyahat edenlerin yüzde 15'inin müze mağazalarını ziyaret ettiğini, dünyada ise bu oranın yüzde 25 civarında olduğuna işaret ederek, "Bizler de doğru tasarım ve ürünlerle bu oranı önce yüzde 20'ye sonra da yüz de 25'lere çıkarmayı hedefliyoruz." görüşünü dile getirdi.

Müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletme yetkisine sahip olan AKG'nin düzenlediği yarışmaya "www.anadolununkadingucu.com" adresi üzerinden 10 Ocak 2020'ye kadar başvuru yapılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu kadın sanat tasarım yarışma

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