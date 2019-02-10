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Beren bebeğin ismi çocuk akademisine verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 18:35 | Son Güncelleme

Çorlu'da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen 6 aylık Beren Kurtuluş'un adı Ergene Belediyesi tarafından yapılan çocuk akademisine verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişiden 6 aylık Beren Kurtuluş'un ismi, Ergene Belediyesi tarafından yapılan ''Beren Bebek Çocuk Akademisi''nde yaşayacak.

Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yapımı Şubat 2018'de Ergene Belediyesi tarafından başlatılan ve 2019 Şubat'ta tamamlanan 100 çocuk kapasiteli Beren Bebek Çocuk Akademisi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Çorlu'nun Sarılar Mahallesi'nde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 6 aylık Beren Kurtuluş'un adının verildiği "Beren Bebek Çocuk Akademisi"nin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Melih Kurtuluş, kazaya ilişkin açılan davaya işaret ederek, yargılama sürecinin bir an evvel başlamasını beklediklerini söyledi.

Türk adaletine inançlarının tam olduğunu belirten Kurtuluş, şöyle konuştu:

"8 Temmuz 2018'de Çorlu'da yaşanan tren kazasında kaybettiğimiz 25 canımızdan biri de benim 6 aylık kızımdı. Ergene Belediyesi böyle güzel bir çocuk akademisi yaparak kızımın adını verdi ve bizleri onurlandırdı. Biz bir yandan adalet sürecinin başlamasını beklerken, adalet arayışımızı sürdürürken, böyle güzel şeylerin olması bir nebze de olsa mutlu ediyor. Bir an önce iddianamenin tamamlanarak mahkeme sürecine geçilmesini bekliyoruz."

Ergene Belediye Başkan Vekili Merdin Cantaş da bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını ümit ettiklerini belirterek "Allah bir daha böyle kazaları göstermesin. Beren bebeğimizin ailesine ve diğer ailelere sabırlar diliyorum. Belediye olarak bölgemize böyle güzel bir hizmeti kazandırdığımız için çok mutluyuz. Adını da Beren bebeğimizin adını verdik. 1 Müdür, 4 öğretmen ve 100 çocuk kapasiteli bir eğitim yeri, bölgemize hayırlı uğurlu olsun.'' diye konuştu.

Tören sonunda Beren Bebek Çocuk Akademisi'nin açılışı sembolik kurdele kesimiyle tamamlandı.

Kurdele kesiminde kız kardeşi Beren ile annesi Derya Kurtuluş'u kaybeden 3 yaşındaki Kemal ise olanlardan habersiz etrafa gülücükler dağıttı.

Kurdele kesiminde de bulunan Küçük Kemal'e belediye yöneticileri büyük boy yapboz hediye etti.

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beren bebek çocuk akademisi Ergene

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