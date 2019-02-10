Beren Bebek Çocuk Akademisi açıldı

Çorlu’daki tren kazasında hayatını kaybeden Beren bebeğin adını taşıyan Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi düzenlenen törenle açıldı.

Geçtiğimiz 8 Temmuz 2018 günü Uzunköprü-Halkalı seferini yaptığı sırada Çorlu’nun Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilen trende hayatını kaybeden 25 kişiden en küçüğü olan ve henüz 6 aylıkken annesi ile birlikte hayatını kaybeden Beren bebeğin anısını yaşatmak üzere Ergene Belediyesi tarafından yaptırılan kreş ve çocuk akademisi açıldı. Ergene’nin Yeşiltepe Mahallesi Şehir İdris Özgür Caddesi’nde yer alan Beren Bebek Çocuk Akademisinin açılışına kazada eşi Derya ve bebeği Beren’i kaybeden acılı baba Melih Kurtuluş ile kazadan yara almadan kurtulan 3 yaşındaki oğlu Kemal de katıldı.

Çeşitlik gösteriler ve etkinliklerle başlayan açılış töreninde protokol üyeleri ve Beren bebeğin babası Melih Kurtuluş oğlu Kemal ile açılış kurdelesini kesti. Buraya geldikten sonra çok güzel bir kreş yaptıklarını gördüğünü ifade eden baba Melih Kurtuluş, “Açıkçası çok duygulandım, kızımın da resmini koymuşlar. Ergene Belediyesine, Ergene Belediye Başkanına çok teşekkür ediyorum. İnşallah kızımın adı bu kreş ile birlikte yaşayacak. Bu tarz şeyler bir nebze de olsa mutlu ediyor. Acımızın tabii ki tarifi yok ama bunlarla avunmaya çalışıyoruz açıkçası çok sevindim, çok mutlu oldum” dedi.

Devam eden hukuki süreçle ilgili olarak da bilgi veren Kurtuluş, “Hala iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz. Biliyorsunuz çok uzun zaman geçti kazanın üzerinden. Hala iddianamenin hazırlanmamış olması bizi üzüyor tabii. Bir an önce bu sürecin tamamlanarak hukuki aşamaya, dava aşamasına geçilmesini, bir an önce de bunun sorumlularının cezasını çekmesini istiyoruz. Adaletten ve hukuktan tek temennimiz bu” diye konuştu.

