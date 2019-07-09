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Beren Bebek Çocuk Akademisinde eğitim devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 14:36 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Ergene Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerinden biri olan Beren Bebek Çocuk Akademisi yaz tatilinde ara vermeden çocuklara eğitim vermeye devam ediyor.Geçtiğimiz 8 Temmuz 2018 günü Uzunköprü-Halkalı seferini yaptığı sırada Çorlu’nun Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilen trende hayatını kaybeden 25 kişiden en küçüğü olan ve henüz 6 aylıkken annesi ile birlikte hayatını kaybeden Beren bebeğin anısını yaşatmak üzere Ergene Belediyesi tarafından hizmete açılan Beren Bebek Çocuk Akademimiz yaz tatili olmasına rağmen kapılarını kapatmayarak eğitimine kaldığı yerden devam ediyor.Çocuklarla yakından ilgileniliyorYeşiltepe Mahallesi Şehit İdris Özgür Caddesi’nde bulunan binasında Ergene’deki ailelerin çocuklarına hizmet veren Beren Bebek Çocuk Akademisinde sabah 07.00 ile akşam 17.30 saatleri arasında öğretmenler çocuklarla birlikte çeşitli eğitici aktivitelerde bulunurken, sabah, öğlen ve ikindi saatlerinde yine öğretmenler çocukların beslenmesi ile de yakından ilgileniyor.

Beren Bebek Çocuk Akademisinde eğitim devam ediyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Ergene Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerinden biri olan Beren Bebek Çocuk Akademisi yaz tatilinde ara vermeden çocuklara eğitim vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz 8 Temmuz 2018 günü Uzunköprü-Halkalı seferini yaptığı sırada Çorlu’nun Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilen trende hayatını kaybeden 25 kişiden en küçüğü olan ve henüz 6 aylıkken annesi ile birlikte hayatını kaybeden Beren bebeğin anısını yaşatmak üzere Ergene Belediyesi tarafından hizmete açılan Beren Bebek Çocuk Akademimiz yaz tatili olmasına rağmen kapılarını kapatmayarak eğitimine kaldığı yerden devam ediyor.

Çocuklarla yakından ilgileniliyor
Yeşiltepe Mahallesi Şehit İdris Özgür Caddesi’nde bulunan binasında Ergene’deki ailelerin çocuklarına hizmet veren Beren Bebek Çocuk Akademisinde sabah 07.00 ile akşam 17.30 saatleri arasında öğretmenler çocuklarla birlikte çeşitli eğitici aktivitelerde bulunurken, sabah, öğlen ve ikindi saatlerinde yine öğretmenler çocukların beslenmesi ile de yakından ilgileniyor. Sömestr tatilinde de Ergene’de çalışan annelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını Beren Bebek Çocuk Akademisine bırakabildiklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’de söz verdiğimiz gibi dinlenmemek üzere çalışmaya, hizmet vermeye devam ediyoruz, yaz tatilinde olmamıza rağmen Ergenemizde bulunan Beren Bebek Çocuk Akademimiz eğitimine ara vermedi. Her şey geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için. Beren Bebek Çocuk Akademimizde 25-65 aylık farklı yaş grupları bulunurken, öğretmenlerimiz çocuklarımıza İngilizce, sosyal aktiviteler, dans - drama, doğa eğitimi, sanat çalışmaları, müzik eğitimi ve beden perküsyonu ve kodlama eğitimleri veriyor” dedi.
Başkan Yüksel ilerleyen dönemlerde bu projeden diğer mahallelere de yapılacağını belirterek, “Hizmet kervanı Ergenede katlanarak devam edecek” dedi.

Beren Bebek Çocuk Akademisinde eğitim devam ediyor

Beren Bebek Çocuk Akademisinde eğitim devam ediyor

Beren Bebek Çocuk Akademisinde eğitim devam ediyor

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