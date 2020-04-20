Beren Güney kimdir? Beren Güney'in erkek hali

Bir çok futbolcunun kendisine attığı mesajları ifşa eden Beren Güney yine gündeme gelmeyi başarıyor. Beren Güney, Aslı Enver ile adı anılan eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı mesajlarını ifşalamasıyla yine gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları Beren Güney kimdir sorusuna yanıt arıyor.

Sosyal medyanın gündemine düşen ifşa mesajları sonrası Beren Güney'in eski erkek hali merak ediliyor.

Futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelen Instagram fenomeni Beren Güney, ünlü oyuncu Aslı Enver'le yeni bir aşka yelken açtığı söylenen eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını söylediği mesajlarını paylaştı.

Yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve ameliyattan sonra da defalarca estetik operasyon geçiren sosyal medya fenomeni Beren Güney, adı Aslı Enver ile anılan Kerem Tunçeri’nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajlarını paylaştı. Güney'in paylaştığı mesajlarda tarihin ne zaman olduğu görünmüyor.

BEREN GÜNEY KİMDİR?

1985 doğumlu Beren'in, eski isminin Tolga İmanoğlu olduğu ortaya çıktı. Güzel fenomen yurt dışında ameliyat olup Türkiye'ye Beren Güney olarak geldi.

Beren Güney, Instgaram'da zaman zaman plastik cerrahi ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Genç mankenin vücudundaki abartılı estetik operasyonlar da dikkat çekiyor.



