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Beren Saat, 7 milyonluk aracıyla dikkat çekti

19.01.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan Doğulu ile evli olan ve son dönemde tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Beren Saat, önceki akşam Bebek'te aracıyla seyir halinde görüntülendi. Saat 7 milyonluk aracıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Beren Saat, 7 milyonluk aracıyla dikkat çekti

Beren Saat son dönemde tarzıyla gündemde. Ekrandan bir süredir uzak olan oyuncu son olarak Kenan Doğulu'ya ödül verirken, "Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara çok teşekkür ederim. Yaş aldıkça seksileşen Kenan'a yılın ikonu ödülünü vermekten gurur duyuyorum" diyerek gündem olmuştu.

Beren Saat, önceki akşam Bebek'te aracıyla seyir halinde görüntülendi.

Marka yüzü olduğu firmanın 7 milyon lira değerindeki aracıyla sıkışan trafikte görüntülenen güzel oyuncu, gazetecilerin sorunları karşısında "Arkadaşlar, trafiği yavaşlatmayalım. Her şey yolunda. Uygun bir zamanda konuşalım" dedi.

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Pahalı aracıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Saat sosyal medyada da gündem oldu.

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Beren Saat Kenan Doğulu ünlü oyuncu

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