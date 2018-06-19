MAGAZİN

Beren Saat de makyajsız fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 01:50 | Son Güncelleme

Ünlü isimlerin makyajsız fotoğraf paylaşması modasına Beren Saat de uydu. Ünlü oyuncu Beren Saat, Dominik tatilinde çektiği makyajsız fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Beren Saat de makyajsız fotoğrafını paylaştı

Sosyal medyada ünlü isimler arasında hızla yayılan makyajsız fotoğraf paylaşımı modasına Beren Saat de katıldı.

Uzun süredir ekranlarda olmayan Beren Saat yen sezon öncesinde yaz tatilini eşi Kenan Doğulu ile Dominik Cumhuriyeti'nde yapıyor. Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile birlikte çıktığı Dominik Cumhuriyeti tatilinden bir kareyi İnstagram hesabından paylaştı. Fotoğrafta filtre kullanmayan Beren Saat’in makyajsız olması da dikkat çekti.

beren

Makyajsız fotoğraf paylaşma akımına; Demet Akalın, Merve Boluğur, Leyla Lydia Tuğutlu, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Sinem Kobal, Meryem Uzerli, Yeliz Yeşilmen, Alina Boz, Bensu Soral gibi oyuncular da katılmıştı.

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