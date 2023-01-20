Beren Saat Farah Zeynep Abdullah'ın adını duyunca bakın ne yaptı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bihter karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Beren Saat, Farah Zeynep Abdullah sorusunu duyunca hızla uzaklaştı.

Gecelerde 7 milyonluk arabasıyla görüntülenen Beren Saat, 2. Sayfa muhabirinin kendisine yönelttiği soruyla kaçacak delik aradı.

''Aşk-ı Memnu üçüncü kez çekilecek. Birçok isim konuşuldu ve seçilen Farah Zeynep oldu. Siz ne düşünüyorsunuz?'' sorunu duyan Beren Saat, hayal kırıklığına uğramış surat ifadesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sessiz kalmayı tercih eden güzel oyuncu, muhabire veda etmeden gaza basarak hızla gözden kayboldu. Sosyal medya kullanıcıları, Beren Saat'in bu hareketine ''Yüzü her şeyi anlatıyor'' ve ''Bihter'in alaycı gülüşü'' gibi yorumlar yaptı.

Aşk-ı Memnu filminde Farah Zeynep Abdullah'a, Çağlar Ertuğrul'un eşlik edeceği konuşuluyor. Farah Zeynep Abdullah, kendisine gelen linçleri ''acılara yürüyor korkmuyorum'' sözleriyle tiye almıştı.





