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Beren Saat ile barışan Kenan Doğulu'dan çarpıcı itiraf

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 13:34 | Son Güncelleme

Aylardır boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat, evliliklerindeki krizi aştılar. Çift, aralarındaki buzları eritirken Kenan'dan Beren ile ilgili çarpıcı bir itiraf geldi.

7,5 aydır evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ve boşanacakları kesin gözüyle bakılan Beren Saat ve Kenan Doğulu yaşadıkları kötü günleri atlattı. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde evlerinin yakınlarında samimi bir şekilde görüntülenmişti.

BARIŞI KUTLAMAK İÇİN LOS ANGELES'A GİTTİLER

Ünlü popçu Kenan Doğulu, 2014'te evlendiği Beren Saat'le aşk tazeledi. Posta'nın haberine göre; Çift barışı kutlamak için Los Angeles'taki evlerine gitti.

ONA OLAN AŞKIM VE KAYBETME KORKUSU

Kenan Doğulu sorunu nasıl aştıklarını soran bir arkadaşına şunları söyledi: "Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu. Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim, yenmek de istemiyorum. Çünkü bu ilişkiyi daha güzel hale getiriyor."

BİRBİRLERİNE İHANET ETTİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Evliliği hakkında aylarca sessiz kalan Beren Saat'in Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı iddia edildi. Maga ile samimi şekilde görüntülendiğini kabul eden Beren Saat'in DJ ile arkadaş olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Kenan Doğulu'nun da oyuncu Aslı İşler ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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Beren Saat kenan doğulu

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
zenginliğin küsmesi bile güzel birşey.barışıyorsun.kutlama için amerikaya gidiyorsun
boş işler dizisi gibi
dar alanda paslar
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