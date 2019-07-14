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Beren Saat ile Kenan Doğulu bir arada!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2019 14:30 | Son Güncelleme

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Beren Saat ile Kenan Doğulu ortak bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu bir arada!

Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanacakları haberleri sık sık gündeme geliyor. İkili haklarında çıkan bu iddialara yanıt vermemek konusunda ise ısrarlı.

Eşinin doğum gününü Instagram'dan paylaştığı bir gönderiyle kutlayan Saat'in altına düştüğü not herkesin kafasını karıştırmıştı.

Saat açıklamasında "Ne zaman boşanacaksınız?' diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı, ben evlenmeye de göre az hevesli taraftım zaten.

Benim için esas olan hep aşktı, aşktır! Bir yastıkta kocamak mı, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, babanın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamlandığı yüz yıllar yaşadık.

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"Bu demode romantizmde ortağım olduğun için teşekkür ederim. Sen tabi ki yeni şarkılar yazacaksın. Artık içimde ne öfke, ne en ufak bir pişmanlık; her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin. İyi ki doğdun da, sana aşık oldum" demişti.

Saat ve Kenan Doğulu geçtiğimiz gün bir arkadaşlarının doğum günü partisindeydi. Bu açıklama ve ayrı tatil yapmaları sonrası yine gündeme gelen ikili kim ne derse desin aslında bir arada!.. (2. Sayfa)

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