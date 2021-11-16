Beren Saat'in eski aşkı Bülent İnal'ın eşine bakın! ''Aynı Burcu Biricik!''

Geçmişte Beren Saat ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Bülent İnal'ın eşi Melis Tüysüz, Burcu Biricik'e olan benzerliğiyle şaşırttı.

Şimdilerde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî dizisiyle seyirci karşısına çıkan Bülent İnal, oyunculuğuyla gündeme gelmeyi tercih eden isimlerden.

Geçmişte Türkiye'nin en güzel kadın oyuncularından Beren Saat ve Tuba Büyüküstün ile aşk yaşayan Bülent İnal, aradığı aşkı Melis Tüysüz'de buldu.

Bülent İnal ve Melis Tüysüz, 2011 yılında dünyaevine girdiler.

Çiftin, evlendikten 1 yıl sonra Çınar adında bir oğulları oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Melis Tüysüz'ün Camdaki Kız dizisinde fırtınalar estiren Burcu Biricik'e olan benzerliğini belirten bazı yorumlarda bulundular. Bir kullanıcı, İnal'ın aile pozuna ''Eşiniz aynı Burcu Biricik'' yorumunu yaptı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE BEREN SAAT REKABETİ

Beren Saat ve Tuba Büyüküstün arasında yıllardır soğuk rüzgarlar esiyor. Geçmişte Bülent İnal ile aşk yaşayan iki ünlü oyuncunun, gençlik aşkları yüzünden hala rekabet halinde olduğu konuşuluyor.



