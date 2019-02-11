Beren Saat'in Hazal Kaya'nın düğününe gitmeme nedeni ortaya çıktı!

Aşk-ı Memnu dizisindeki rol arkadaşları Kaya'yı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Beren Saat ile Nebahat Çehre ise düğünde yoktu. Çehre 'Gribal enfeksiyon nedeniyle gidemedim, evini ziyaret edeceğim' dedi.Beren Saat ise...

Beren Saat'in düğüne neden gitmediği belli oldu

Beren Saat'in düğüne katılmama sebebi de ortaya çıktı.

2. Sayfa'nın haberine göre; Beren Saat düğüne davet edilmedi. İki oyuncunun dizide oynadıkları süreçte birbirlerine karşı hep mesafeli durdukları sadece karşı karşıya rol aldıkları zaman bir araya geldiği ortaya çıktı.

Saat ve Kaya’nın dizi bittikten sonra hiç görüşmemeleri birbirlerini aramadıkları da biliniyor.

Ayrıca Beren Saat 2014’te Kenan Doğulu ile nikah masasına otururken düğününe Hazal Kaya’yı çağırmamıştı. O dönem diziden birkaç kişi ise Beren Saat’in düğününe katılmıştı.

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