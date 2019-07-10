Beren Saat'in her paylaşımı boşanmaya yoruluyor!

Bir süredir boşanma haberleriyle gündemde Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti... Saat ne yapsa haliyle boşanma gündemiyle yeniden yeniden haberlere konu oluyor.

Bir süredir ayrı tatil yapan çift boşanma konusunda ise pek bir açıklama yapmıyor. Son olarak Kenan Doğulu 'ayrılık yok' demiş Beren Saat ise yaptığı bir paylaşımda söylediği "Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı..." sözleriyle tüm dikkatleri üstüne çekmişti.

Saat yine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada takipçilerinin kafasını karıştırdı. Saat'in paylaşımı yine eşine bir gönderme olarak algılandı.

Oyuncu Saat; Oscar Wilde'nin 'Size sıradan biriymişsiniz gibi davranan kişileri asla sevmeyin' sözlerini paylaştı.

