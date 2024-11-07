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Beren Saat'in sütyen-gömlek kombini sosyal medyayı ikiye böldü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.11.2024 07:17
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Son olarak yüzündeki değişimle dikkat çeken Beren Saat tarzıyla dile düştü. Sütyen-gömlek kombini yapan Beren Saat'in tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

Beren Saat'in sütyen-gömlek kombini sosyal medyayı ikiye böldü

Oyuncu Beren Saat, yüzü olduğu marka için poz verince yüzündeki değişimiyle dile düşmüştü. Beren Saat'in yüzünde photoshop ve efekt olması hayranlarından eleştiriler almıştı.

Mini dizi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan ünlü oyuncu, 15 milyon TL kazanacağı iddialarıyla gündemdeyken bir davette görüntülendi.

Son olarak başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filminde rol alan Beren Saat'ın tarzı sosyal medyada konuşuldu.

Yüzündeki değişim herkesi şaşırttı! ''Estetik mi, filtre mi?'' Yüzündeki değişim herkesi şaşırttı! ''Estetik mi, filtre mi?''

Beren Saat sütyen-gömlek ve pantolon kombiniyle poz verdi. Ancak bu kombin bir kısmın beğenisini kazanamadı.

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Sosyal medyayı ikiye bölen oyuncunun tarzını basit bulanlar olduğu kadar beğenenler de vardı.

FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Beren Saat'in gömleğinin fiyatı 7500 TL iken pantolonu ise 8500 TL olarak öne çıktı.

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Beren Saat
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