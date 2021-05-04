Beren Saat, Kenan Doğulu'nun ailesi ile buzları eritti

Yedi yıl önce şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturan oyuncu Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun ardından görümcesi Canan Doğulu ile de yaşadığı zor günleri geride bıraktı.

Saat, 37 yaşına basan Canan Doğulu'nun da yer aldığı aile fotoğraflarını, "Seni seviyorum. İyi ki doğdun kız kardeşim" notuyla 4 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında paylaştı.

YILLAR SONRA BİRLİKTE

Doğulu da ünlü oyuncunun gönderisini, "Seni çok seviyorum" sözleriyle kendi profilinde yayınladı. Böylece aralarında gerginlik olduğu öne sürülen ikiliden, yıllar sonra ilk poz gelmiş oldu.

Saat, şubat ayında ise kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan kutlamıştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını "İyi ki doğdun, iyi ki varsın" notuyla yayınlayan Beren Saat, Doğulu ile aralarındaki buzları erittiklerini gözler önüne sermişti.

