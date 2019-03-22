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Beren Saat'le boşanacakları söylenen Kenan Doğulu'dan duygusal paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2019 09:48 | Son Güncelleme

Oyuncu Beren Saat ile gelecek hafta boşanacakları söylenen Kenan Doğulu, dün akşam sosyal medya hesabından Benimle Kal isimli şarkısını paylaştı. Doğulu'nun bu paylaşımı akıllara boşanmak istemediği Beren'i getirdi.

Başarılı oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 yılında yurt dışında dünya evine girdi. Evlilikleri hakkında bir süredir boşanma haberleri çıkan çiftin 28 Mart'ta boşanacakları iddia edildi.

Bu haberlerden sonra herhangi bir açıklamaya yapmayan çiftin paylaşımları ise dikkat çekti. Şarkıcı Kenan Doğulu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, boşanacakları iddia edilen eşi Beren Saat'e gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı

KENAN EVLİLİĞİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

Doğulu'nun 5 yıllık evliliğini kurtarma çabası içinde olduğu ancak bu çabanın sonuçsuz kaldığı da söylentiler arasındaydı.

"BENİMLE KAL"

Kenan Doğulu, sosyal medyada Benimle Kal şarkısını söylerken çekilen bir videoyu paylaştı. Doğulu'nun hikayesinde paylaştığı şarkı, 'Beren Saat'e gönderme yapıyor' şeklinde yorumlandı.

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Doğulu'nun paylaştığı şarkının sözleri ise şöyle:

Sen gittin ya bir parçam gitti

Söktüler sanki yarımı

Henüz dur bile diyemeden

Topladım gözyaşlarımı

Benimle kal

Yine benimle ol yanımda kal

Şimdi kopart…

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