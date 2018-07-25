Beren Saat plajdaki çöpleri topladı!

Ünlü oyuncu Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile tatil yapıyor

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu’nun konseri için geçen hafta sonu Bodrum’a gitmişti. Yakın arkadaşları Volkan Bayükhanlı’nın sahibi olduğu Caressa Otel’de kalıyorlar.

Sahilde in cin top oynuyordu. Eşi Kenan Doğulu’nun ise o saatlerde odada uyuduğu öğrenildi.

Beren Saat önce mıntıka temizliği yaptı, akşamdan atılan çöpleri bir güzel topladı.

Ama su soğuk gelmiş olacak ki, 3-5 kulaç attıktan sonra çıktı.

O karenin altına bir takipçisi İngilizce “Müslüman mısın?” diye yazdı.

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Saatçi o soruya yine İngilizce şöyle yanıt vermişti: “Müslüman olarak doğdum, laik ve bağımsız bir kadınım. Tanıştığıma memnun oldum.”