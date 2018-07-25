Beren Saat plajdaki çöpleri topladı!

Ünlü oyuncu Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile tatil yapıyor
Su soğuk geldi
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Beren Saat, eşi Kenan Doğulu’nun konseri için geçen hafta sonu Bodrum’a gitmişti. Yakın arkadaşları Volkan Bayükhanlı’nın sahibi olduğu Caressa Otel’de kalıyorlar.
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Beren Saat rahat rahat denize girmek için dün sabah erkenden plaja indi.
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Sahilde in cin top oynuyordu. Eşi Kenan Doğulu’nun ise o saatlerde odada uyuduğu öğrenildi.
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Beren Saat önce mıntıka temizliği yaptı, akşamdan atılan çöpleri bir güzel topladı.
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Oyuncu daha sonra denize girdi, yüzücü gözlüğünü takıp daldı.
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Ama su soğuk gelmiş olacak ki, 3-5 kulaç attıktan sonra çıktı.
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Hiç güneşlenmedi. Duş yapıp odasına döndü.
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Beren Saat ile Kenan Doğulu, 29 Temmuz’da 4’üncü evlilik yıldönümlerini kutlayacak.
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Beren Saat geçtiğimiz günlerde bikinili bir poz paylaşmıştı.
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O karenin altına bir takipçisi İngilizce “Müslüman mısın?” diye yazdı.
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Saatçi o soruya yine İngilizce şöyle yanıt vermişti: “Müslüman olarak doğdum, laik ve bağımsız bir kadınım. Tanıştığıma memnun oldum.”
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